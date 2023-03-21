عضو بـ«النواب» يطالب بالاهتمام بملف السياحة التعليمية

طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بالاهتمام بملف السياحة التعليمية، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزراء التعليم، التعليم العالي، والسياحة من أجل تفعيل هذا الملف.

الجلسة العام لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواجهة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، بنحو 150 أداة رقابية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مجهودًا واضحًا في الفترة الماضية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: «لمسنا ذلك من خلال زياراتنا الميدانية في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية».

وأكد حسام المندوه، أن هناك تطويرًا حقيقيًا يحدث، وهناك أيضا تحديات موجودة، قائلا: دورنا التكاتف لحل هذه التحديات المتراكمة منذ سنوات.

جدول زمني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، من خلال تحالفات أكاديمية من خلال الجامعات وبعضها والجامعات والمصنعين، موضحا أن الجدول الزمني يساهم في قياس تحقيق الأهداف.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية ربط البحث العلمي بالتصنيع، قائلا: «هذا ما وجدناه أيضا في الزيارات الميدانية للجنة التعليم بالمجلس».