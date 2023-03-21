مجلس النواب يبدأ مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التعليم العالي

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، في مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مجلس النواب

وحدد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة المنعقدة الآن برئاستة قواعد وضوابط المواجهة البرلمانية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجلسة، على أن تكون مدة كلمة كل نائب دقيقتين للعضو، و3 دقائق لرؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، مع عدم السماح بالخروج عن موضوع الأداة الرقابية على أن يكون رد الوزير في نهاية الجلسة على كل النواب.

وتناقش الجلسة 150 أداة رقابية عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية.وتتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل، إضافة إلى مناقشة طلبات إحاطة حول رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل. ويناقش طلبات إحاطة وسؤال عما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، ما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.

حملة الماجستير والدكتوراة

كما يناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلى تعديلات مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.