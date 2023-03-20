رئيس «تضامن النواب»: المرأة في عهد الرئيس السيسي حققت مكاسب كبرى

أشاد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية تكريم المصرية والأم المثالية لعام 2023، موضحا أن المرأة في عهد الرئيس حققت مكاسب كبرى.

دعم المرأة وحفظ كرامتها

وقال القصبي إن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم لدعم المرأة، وأبرزها الإفراج عن الغارمات تؤكد حرص الرئيس على المرأة وحفظ كرامتها قبل حلول الشهر الكريم.

قرارات تستحق الإشادة والتأييد

وأضاف أن إعلان الرئيس إصدار قانون الأحوال الشخصية متوازن وموضوعي، وهذا نهج مجلس النواب، إذ نتلقى يوميا رسائل من السيدات حول ماهية هذا القانون، مشيرا إلى أن تلك القرارات تستحق الإشادة والتأييد، المكاسب التي حصلت عليها المرأة في زمن حكم الرئيس السيسي نقطة تحول يسجلها التاريخ بأحرف من نور.