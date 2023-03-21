رفع العلم المصري على القاطرة الجديدة «أمين زيد» بترسانة بورسعيد البحرية

يشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة «أمين زيد»، أحدث قاطرات الأسطول، ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

القاطرة الثالثة ضمن 6 قاطرات

وتعد القاطرة الجديدة هى القاطرة الثالثة ضمن سلسلة تضم 6 قاطرات جاري بنائها، ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة «جوانزو الصينية»، والذي يتضمن بناء ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاثة قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.

والقاطرة الجديدة «أمين زيد» هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة، وهى الشقيقة للقاطرتين «محمد بشير» و«نبيل الهلالي» بقوة شد 75 طنا، وتم الانتهاء من بنائهما بترسانة «جوانزو الصينية» وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.

دعم ترسانة بورسعيد البحرية

أما القاطرات الثلاثة الجاري بنائها بترسانة بورسعيد البحرية، وهي «محمد نجم» و«محمد الغمري»، و«جلال الديب»، فجاري استكمال بنائها بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق، حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف، فيما يتم بناء مقدم ومؤخر القاطرات بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات «ASD»، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.