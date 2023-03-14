أسامة ربيع يكشف خطة تطوير قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع المشروعات يوميا

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخطة الاستراتيجية لتطوير القناة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توسيع وتعميق 40 كيلو من المجرى الملاحي وازدواج في البحيرات المرة الصغرى.

الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي مشروعات تطوير هيئة قناة السويس

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنهم طلبوا شراء 4 قاطرات وزن 90 طنا، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بأن تكون 10 قاطرات، مشددًا على متابعة الرئيس السيسي المستمرة وبشكل يومي لمشروعات تطوير هيئة قناة السويس.

وشدد ربيع على أنه لا يمكن العبث بأرقام هيئة قناة السويس، ضاربًا المثل بأرقام المرور والتي تنشرها الهيئة وتتناولها المواقع العالمية، مشيرًا إلى أن هذه المواقع لديها إحصاءات بما يمر في القناة وأنه قبل نشر هذه الأرقام يتأكدون من أعداد السفن التي كانت منتظرة في بورسعيد والسويس من أجل عبور الممر الملاحي، بالإضافة لرصد الأقمار الصناعية للسفن المارة.

المصريون يفتخرون بقناة السويس وبمشروع قناة السويس الجديدة

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تعلن عن أرقامها وإنجازاتها الحقيقية فقط، مشيرًا إلى أن المصريين يفتخرون بقناة السويس وبمشروع قناة السويس الجديدة باعتباره أول المشروعات العملاقة التي أوصلتنا للإنجازات التي نحققها اليوم، لافتًا إلى أن الهيئة لم ترفع رسوم المرور لمدة 7 سنوات وخفضت الرسوم في فترة كورونا ولكنها الآن رفعت رسوم المرور في قناة السويس بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا.