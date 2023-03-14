أسامة ربيع عن تحقيق قناة السويس رقما قياسيا: الفضل يرجع للرئيس السيسي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت أعلى معدل عبور في تاريخها، حيث مرت أمس 107 سفن، معتبرًا أنه رقم كان غير متوقع وهو من أكبر الأرقام التي حققتها قناة السويس.

كان أقصى حاجة بتعدي عندنا 40 سفينة

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، عن دلالات هذا الرقم قائلًا «أولها إننا نرجع الفضل لصاحبه اللي هو الرئيس عبدالفتاح السيسي في قناة السويس الجديدة»، متسائلًا: «خلينا نقول مع بعض لو قناة السويس الجديدة متحفرتش كان هيبقى عندنا إيه وكانت المراكب دي هتروح فين وكان أقصى حاجة بتعدي عندنا 40 سفينة».

رئيس قناة السويس: هذه الإنجازات ردًا على المشككين

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن هذه الإنجازات ردًا على المشككين والمغرضين ومن وصفوا القناة بأنها «ترعة» وأن المصريين رموا أموالهم في الأرض، مشيدًا برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاقبة لحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد وليس 3 سنوات وأننا كنا متعجلين على تحقيق الربح وأن تكلفة حفر القناة في 3 سنوات كانت ستبلغ مبلغا أكبر بكثير من إنجازها في عام واحد.