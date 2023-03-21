وكيل «صحة الشرقية» يشارك في توزيع المساعدات على مرضى الجذام 

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عيادة الجلدية والجذام بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالعيادة، والصيدلية الرئيسية.

كما شارك في تقديم بعض المساعدات الإنسانية لمرضى الجذام، التي تشمل هدايا ومساعدات مالية، ومساعدات عينية من «مواد غذائية، مفروشات، أدوات منزلية، وجبات غذائية، وغيرها»، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وجمعية التوعية الدينية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، التي تستهدف تقديم المساعدات لعدد 130 مريض جذام.

وتأكد وكيل وزارة الصحة، من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، كما ناقش مع مدير عيادة الجلدية والجذام، احتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بتوفير كل الأصناف، والمخزون الإستراتيجي، ومناقشة المخصصات المالية، وميزانية العيادة من الأدوية، والعمل على تأمين المنشأة من الأدوية خلال فترة الربع سنوي الأخير من العام المالي الحالي، والاحتياطي منها مع بداية العام المالي الجديد، فضلا عن توفير عمال نظافة للعيادة من مستشفى الأمراض الصدرية، خلال الشركة المسند إليها أعمال النظافة بالمستشفيات.

تقديم مساعدات إنسانية لمرضى الجذام

كما تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المستحدثة بالعيادة لتطويرها ورفع كفاءتها، بعد دعمها بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بالأمراض الجلدية منها «جهاز الإكزيمر ليزر، وجهاز بلازمابن، وجهاز الوودز لايت»، حيث يقوم جهاز الليزر بعلاج البهاق والصدفية والثعلبة والإكزيما، والذي يحقق نتائج علاجية ممتازة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، ولجمعية التوعية الدينية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني، في تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظة.