«الصحة» توضح مواعيد عمل العيادات الخارجية بمعهد القلب في شهر مضان: فترتين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توجيهات وزير الصحة بالتزامن مع شهر رمضان لتسهيل المهمة على المواطنين داخل المنشآت الصحية وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية دون مشقة خلال الشهر الفضيل، مؤكدا على انتظام العمل داخل معهد القلب خلال شهر رمضان وزيادة عدد مكاتب حجز تذاكر المرضى، يأتى ذلك في إطار تيسير حصول المواطنين على تذاكر العيادات الخارجية وعدم الزحام خلال شهر رمضان.

مواعيد عمل معهد القلب في شهر رمضان

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزير الصحة وجه أيضا بزيادة عدد العيادات الخاريجية، مشيرا إلى قرار مد العمل بالعيادات داخل معهد القلب إلى فترتين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً بالتناوب مع الفرق الطبية، معلقا على هذا القرار بأنه جاء بهدف حصول كل مريض على وقت كافً في إجراء الفحوصات والكشف عليه بشكل متأني للحصول على الرعاية الصحية كاملة دون تقصير من أي طرف.

فترتين للساعة الثامنة مساءا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن معهد القلب هو صرح كبير وساهم كثيرا وحتى الآن في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، لافتا إلى جهود الفرق الطبية داخل معهد القلب والتي ظهرت أكثر وكانت جلية في جائحة فيروس كورونا، حيث قدم المعهد الكثير من الضحايا سواء من الأطباء أو الطاقم الطبي والتمريض خلال كورونا.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات خلال شهر رمضان استعدادا لأي طارئ يمكن أن يحدث وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة المختلفة داخل المستشفيات والعيادات الخارجية لإرضاء المواطنين للحصول على الرعاية الصحية والطبية.