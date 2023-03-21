«الصحة» تكشف 8 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا قبل شهر رمضان، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، في إطار خطة الوزارة لرفع التوعية المجتمعية نحو الأمراض المعدية وغير المعدية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، 8 طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، كما يلي.

الوقاية من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

- قياس الضغط بصفة مستمرة والكشف المبكر.

- الامتناع عن التدخين.

- عدم الإفراط في استخدام الملح.

- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.

- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة.

- ممارسة الرياضة وتقليل الوزن.

- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي داخل الوحدات الصحية بشكل يومي من الساعة الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها 105 أو 13553 وسيتم الرد بشكل مباشر على التساؤلات والاستفسارات المختلفة، وتحديد أقرب وحدة صحية يمكن الكشف فيها والعلاج على الأمراض المزمنة بشكل مبكر.