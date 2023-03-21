زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب باكستان وأفغانستان

ذكرت وكالة أنباء رويترز العالمية، أنه حدثت قبل قليل، هزة أرضية قوية بلغت شدتها 6.8 درجة على مقياس ريختر؛ شعر بها سكان دولتي باكستان وأفغانستان جنوب قارة آسيا أكبر قارات العالم وفقا لما نقلته قناة «العربية» الإخبارية.

زلزال قوي يضرب سوريا وتركيا

وتأتي هذه الهزات الأرضية بعد شهر من حدوث زلزال في دولتي تركيا وسوريا بشدة وصلت إلى 7.8 ريختر على مقياس الزلازل، الذي تسبب في وفاة ومقتل أكثر من 50 ألف شخص مع انهيار جزء كبير من البنية التحتية في البلدين.