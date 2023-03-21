«أنقرة»: وفيات زلزال تركيا المدمر تجاوزت 50 ألفا

قالت السلطات في«أنقرة»، إن عدد وفيات زلزال تركيا المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الماضي، تجاوز 50 ألفا، بينهم 6 آلاف و807 أجنبيا ولاجئا سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

298 ألفا منزلا غير صالحة للسكن جراء زلزال تركيا المدمر

وقدرت «أنقرة»، الدمار الناجم عن زلزال تركيا المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، بـ 104 مليارات دولار، مشيرة في «مؤتمر للمانحين»، والذي يعقده «الاتحاد الأوروبي» في «بروكسل»، إلى أن عدد الأبنية غير الصالحة للسكن في 11 ولاية بلغ 298 ألفا

وفي وقت سابق، تعهد «مؤتمر المانحين»، بتقديم 7 مليارات يورو «7.5 مليارد دولار» لإعادة بناء تركيا وسوريا.وكانت رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين، أعلنت في وقت سابق، أن «المفوضية» ستخصص مليار يورو لتركيا وأكثر من 108 ملايين يورو لسوريا لإعادة الإعمار.

فنلندا: 12 مليون يورو لإعادة إعمار تركيا وسوريا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفنلندية، إن «هلسنكي» ستقدم 12 مليون يورو لإعادة إعمار تركيا وسوريا، فيما وعدت رومانيا بإضافة 1.3 مليون يورو للجهود الإنسانية.

وقالت سويسرا، إن «برن» ستخصص 9.1 مليون دولار لدعم الأشخاص الذين عانوا من زلزال تركيا المدمر

وأمس الاثنين، قال «البنك الدولي»، إن سوريا تحتاج إلى نحو 7.9 مليار دولار على مدار 3 سنوات لإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال الذي شهدته في 6 فبراير الماضي، موضحا في بيان، أن زلزال شمال الببلاد تسبب في أضرار مادية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار، وخسائر اقتصادية بنحو 1.5 مليار دولار، ليصل إجمالي الخسائر إلى 5.2 مليار دولار.

وتوقع «البنك الدولي»، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في العام الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.