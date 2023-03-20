زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب «كهرمان مرعش» التركية

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» ، في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال جديد في ولاية «كهرمان مرعش» التركية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

مخاوف من تكرار سيناريو الزلزال المدمر

من جهتها، أعلنت إدارة الطوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء «أكين أوزو»، مضيفة أن الزلزال أثار قلق سكان هذه المناطق خوفا من سيناريو زلزال 6 فبراير المدمر.

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وكانت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، كما ضربت هزة أخرى بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، شرق البلاد، وكانت على عمق 5 كيلومترات، وفقا لمركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي».