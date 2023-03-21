«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن مراكز الشباب في محافظتين

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بمراكز الشباب في محافظتي سوهاج ودمياط.

الملاعب الخماسية

وتضمنت طلبات الإحاطة طلبين مقدمين من النائبين على أحمد العساس ومحمود نجيب بشأن عدم صلاحية الملعب الخماسي بمركز شباب تفتيش السرو بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط، وكذلك تخصيص قطعة أرض لمركز شباب البراشية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

كما ناقش المجلس طلب النائبة هناء فاروق بشأن إحلال وتجديد طبقة النجيل المغطاة لأرضية الملعب الخماسي بمركز شباب كفر المياسرة الزرقا- محافظة دمياط.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد بمحافظة دمياط، وغيداء مصطفى، مدير عام مراكز الشباب، ومحمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم صلاحية الملعب الخماسي بمركز شباب تفتيش السرو بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط، وأكد النائب أنه منذ إنشاء الملعب الخماسى عام 2014م ولم يتم صيانته منذ انشائه، على الرغم من كونه الملعب الوحيد بالمركز والقرية ولم يجدي معه أي إصلاحات.

تجديد الملاعب

وأضاف أنه لم يعد يوجد متنفس آخر للشباب لممارسة أنشطتهم عليه، وذلك على الرغم من قيام إدارة الإنشاءات بمديرية الشباب وبمخاطبة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة لسرعة إدراج الملعب ضمن خطة إحلال وتجديد الملاعب للعام المالي الحالي 2022/2023م حتى يتمكن الشباب من ممارسة نشاطتهم، ثم أفادت الجهة الإدارية بأنها ستدرج الملعب ضمن خطة العام المالي القادم 2023/2024.

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب على أحمد العساس بشأن تخصيص قطعة أرض لمركز شباب البراشية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط، وطلب النائب مقدم طلب الإحاطة بالتنازل عن مناقشته خلال انعقاد اجتماع اللجنة.

وفيما يخص طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إقامة حمام سباحة بنادي طهطا الرياضي بمحافظة سوهاج، والتجاوزات المالية والإدارية التي يرتكبها وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، وطلب مقدم طلبي الإحاطة بالتنازل عن مناقشتهما خلال انعقاد اجتماع اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بإرسال خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة للنائب محمود نجيب مشعل يفيد بإحلال وتجديد الملعب ضمن خطة العام المالي القادم 2023/2024.