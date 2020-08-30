خطة حكومية للقضاء على ظاهرة الملاعب الخماسية بالمناطق الشعبية والقرى

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن هناك خطة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية والشباب والرياضة للحد من التعدى على الأراضى الزراعية واقتطاع أجزاء منها لإقامة ملاعب خماسية فى المناطق الشعبية والأحياء والقرى، حيث لن يسمح بأى تعديات على الأراضى بشكل عشوائى بدعوى إقامة أنشطة رياضية دون تنظيم أو ترتيب ولن يتم السماح بانتشار ظاهرة ما يسمى بالملاعب الخماسية.

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك اتجاها حكوميا بالتعاون بين الوزارتين مع المحافظات لإنشاء 100 ملعب مفتوح لتلبية احتياجات المحافظات للحد من التعدي على الأراضى الزراعية وجار العمل على إعداد بروتوكول للتعاون بين الوزارتين فيما يخص الملفات والمشروعات المشتركة بين الجانبين والتى تجرى على أرض المحافظات لتذليل كافة المعوقات والتركيز على عنصر الشباب لما لهم من دور مهم فى بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية فى كافة المجالات.

وأضاف المصدر أنه فى إطار تركيز الدولة على بناء الإنسان جار حاليا إقامة عدد من المنشآت الرياضية تحت إشراف وزارة الشباب فى محافظات أسوان والجيزة والقاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية لنشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع من جموع الشعب اتساقاً مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وبما يعود بالنفع على المحافظات بزيادة الموارد المالية لها.