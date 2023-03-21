«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة بشركتين.. الراتب يصل إلى 3900 جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لبعض الشركات التي تطلب شغل وظائف بها.

وأعلنت وزارة الشباب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة الامار للأغذية مصر «دومينوز بيتزا - دانكن دونتس».

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وقالت الوزارة إنه على الراغبين في التقديم وحضور اليوم المفتوح والتقديم على الوظائف التالية، الذهاب إلى العنوان التالي:

مبني F2 الإداري أعلى بنك الإسكندرية بجوار سيتي ستارز مول الدور السادس مدينه نصر أول مكرم عبيد يوم الأحد الموافق 26 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا

وتطلب الشركة شغل وظيفة باريستا

أماكن العمل: القاهرة / الجيزة / القليوبية

الشروط المشتركة

- مؤهل متوسط.

- حد أقصى للسن 28 سنة.

- موقف واضح من تأدية الخدمة العسكرية.

المميزات والحقوق

- الراتب الصافي 3100 جنية بالإضافة إلى مبلغ يتراوح من 500 إلى 800 تيبس وبونص شهري

-حوافز شهرية

- بدل انتقال للتجمعات وأكتوبر

- عدد ساعات العمل 9 ساعات

- يوم إجازة /أسبوع

- تأمين طبي خاص

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هــــــنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المذكور أعلاه أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك.

كما تطلب شركة اثيل للتعيين

1- تيلي سيلز

2- موظف خدمه عملاء (Gov)

مكان العمل: المعادي

الشروط

مؤهل عالي (خريجين فقط)

حد أقصى للسن 31 سنة

خبره في نفس المجال من 6 شهور إلى سنة

يجيد اللغة الإنجليزية

الحقوق والمميزات

راتب من 3000 إلى 3500

يومان إجازة أسبوعيا

عدد 9 ساعات عمل ثابته من 9 صباحا إلى 6 مساءا.

تأمينات اجتماعية وطبية

للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هــــــنا.