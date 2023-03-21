طلاب بجامعة حلوان يعدون مشروع تخرج عن جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية

أطلقت مجموعة من طلاب شعبة العلاقات العامة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان مشروع تخرجهم للعام الجامعي 2023/2022 بعنوان «%70»؛ لتسليط الضوء على جهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية، وتنميتها من أجل توفير احتياطي آمن من المياه للأجيال القادمة.

مجال تنمية الموارد المائية

ويهتم مشروع التخرج «%70» ببلورة الجهود التي تقوم بها مصر في مجال تنمية الموارد المائية وفقا لرؤية مصر 2050، وذلك بعد أن أصبحت مصر تعاني من شح مائي يقدر بنقص نحو 42 مليار متر مكعب تحت حد الفقر المائي لذلك؛ فقد كرست مصر جهدها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة فيما يخص المياه والعمل على توفير احتياطي آمن من المياه للأجيال القادمة والحفاظ على الموارد المائية الموجودة من أجل الأجيال الحالية.

يأتي ذلك من خلال تنفيذ عدة مشروعات في بعض المحاور مثل: نهر النيل وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر والماء المسوس ومعالجة المياه الرمادية ومياه الصرف الصحي ومياه السيول والأمطار والمياه الجوفية والمياه الافتراضية .

توصيات الوضع المائي

وقدمت الحملة توصيات فيما يخص بعض المحاور بشكل خاص وتوصيات فيما يخص الوضع المائي بشكل عام مثل الاستمطار الذي هو نوع من تعديل الطقس المتعمد ويستخدم في الدول التي تعاني من الجفاف.

ويأتي ذلك في إطار حرص طلاب شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام في جامعة حلوان على الترويج لمشروعات الدولة التي تهتم بالحفاظ على البيئة وتتجه للحلول الأكثر استدامة، بجانب رغبتهم في إبراز إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.