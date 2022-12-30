أمين المجلس العربي للمياه لقناة «القاهرة الإخبارية»: الوضع المائي في المنطقة حرج

قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن الوضع المائي في المنطقة العربية حرج، رغم الجهود المبذولة من الحكومات العربية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي جهود تتفاوت بين الدولة والأخرى كلٌ حسب قدراته وجهوده، فالمنطقة العربية لها خصوصية في هذا الملف.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «المنطقة العربية يسكنها نحو 430 مليون نسمة يمثلون 5% من سكان العالم، والمساحة التي نعيش فيها نحو 10% من مساحة العالم والمياه التي نعيش عليها والمتاحة لنا لا تتجاوز 1.5 من إجمالي المياه المتاحة في العالم، ونحن أكثر منطقة في العالم جفافا وندرة في المياه».

وتابع: «الدول العربية عددها 22 دولة، ونحن في المجلس العربي للمياه نخرج تقرير دوري عن الوضع المائي في المنطقة العربية، ويعرض على جامعة الدول العربية وعلى مجلس وزراء المياه العرب، وهناك 14 دولة عربية من 22 دولة ينطبق عليهم أنهم ضمن أفقر 20 دولة في العالم مائيا».