بنك الطعام المصري لقناة الحياة: التنسيق مهم لمساعدة أكبر عدد من المحتاجين

عرض برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، تقريرا يرصد تفاصيل مؤتمر صحفي لإعلان بنك الطعام المصري إطلاق حملة رمضان وأنشطتها خلال الشهر الكريم.

وقال التقرير: «استعدادا لشهر رمضان المبارك عقد بنك الطعام المصري أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق حملة رمضان، والأنشطة التي سيقومون بها، والتي تتضمن إطلاق نحو 20 حافلة تحتوي على كراتين مواد غذائية تنتشر في محافظات الجمهورية من أجل توزيعها على الفئات الأكثر احتياجا».

التنسيق مهم

وأوضح نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري: «مهم جدا إننا نحط إيدينا مع بعض، وننسق مع بعض، ونسهل على بعض، ونبعد ونشيل أي ازدواجية ملهاش معنى، عشان نقدر نساعد أكبر عدد ممكن بالطريقة الصحيحة».

المبادرة بمحافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن مبادرة إفطار صائم لبنك الطعام تطلق لـ27 محافظة ويأتي في دور المجتع الأهلي في التنسيق مع الحكومة لتنفيذ العديد من برامج الحماية.