مشرف بنك الطعام بأسوان: «طول ما إحنا كتف في كتف هنكون قد أي تحدي»

قال حسين سالم المشرف التنموي ببنك الطعام المصري بمحافظة أسوان، إنهم يعملون على استكمال تعبئة الكراتين الغذائية لتوزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية في مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح خلال مشاركته في احتفالية إطلاق مبادرة كتف في كتف باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يتم التوزيع من خلال قواعد البيانات المدروسة من قبل بنك الطعام المصري.

نظام إلكتروني لتسليم المواد الغذائية لمستحقيها

وأشار إلى أن التسليم يكون من خلال نظام إلكتروني يضمن وصول المواد الغذائية لمستحقيها، مشيدًا بدور بنك الطعام على مدار السنوات الماضية في توصيل الطعام لمستحقيه بشكل مدروس وآمن.

توحيد قواعد بيانات المستحقين

وأبدى سعادته بانضمام بنك الطعام للتحالف الوطني، لافتًا إلى أن ذلك أضاف لهم ميزة هي توحيد قواعد بيانات المستحقين للوصول لأكبر عدد ممكن، مؤكدًا أن ذلك أتاح أكبر عدد من المستحقين، مضيفًا: «طول ما إحنا كتف في كتف أكيد دايما هنكون قد أي تحدي بيواجهنا».