إحدى بطلات فيلم كتف في كتف: بنك الطعام قدم لي دعمًا كبيرًا في العمل التطوعي

قالت هالة أبوزيد، إحدى بطلات فيلم كتف في كتف ومتطوعة في بنك الطعام المصري، إنّها بدأت التعاون مع بنك الطعام منذ شهور، وحصلت على الدعم والمساعدة وتعلمت كل ما تحتاجه في الإطعام.

أبوزيد: كنت أتمنى أن يكون لي مطعم خاص

وأضافت أبوزيد خلال مداخلة هاتفية برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «في البداية، كنت أتمنى أن يكون لي مطعم خاص، لكن سني والحالة المادية لا تسمحان بذلك، وقررت أنني سأشارك بنية فتح المطبخ في كل قرية، وشاركت في بنك الطعام المصري».

وتابعت إحدى بطلات فيلم كتف في كتف ومتطوعة في بنك الطعام المصري، أنّ بنك الطعام المصري يخدم الشقين، وهما تقديم الوجبات وتعبئتها للأرامل والمرضى والأسر المستحقة.

أصدقاؤها ساعدوها على العمل التطوعي

وأشارت إلى أن أصدقاءها ساعدوها على العمل التطوعي في محافظة الأقصر، موجهة الشكر لهم: «يشركونني في كل شيء يقومون به، أقدم المساعدة في الجزء الإعلامي بشكل أكبر، مثل فيسبوك وواتساب، أقدم للناس إعلانًا عن الخير الذي سنفعله بالقرى حتى يستفيد الناس بذلك».