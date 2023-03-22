وفاة 3 أشخاص أثناء تعليق الزينة وتوزيع شنطة رمضان بالمحافظات

شباب وفتيات جعلوا من أوقاتهم جزءا كبيرا لإسعاد غيرهم، شباب حملوا على عاتقهم مساعدة غيرهم، يعملون ليل نهار للوصول لأكبر عدد يمكن الوصول إليه من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والدعم، وتوزيع المواد الغذائية عليهم وهناك نوع آخر يريد إسعاد نفسه وإسعاد من حوله من خلال تعليق زينة وفوانيس رمضان على منازلهم وفي الشوارع احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، فكان للقدر كلمته، ووافتهم المنية قبل استكمال مساعدة غيرهم بالكراتين وشنط رمضان، أو إسعاد أنفسهم وغيرهم في تعليق زينة الشهر المعظم.

مصرع شاب إثر سقوطه أثناء تعليق زينة رمضان بالغربية

وفي محافظة الغربية، تحديدًا بقرية الجعفرية بمركز السنطة لقي شخص يدعى خميس الحداد، في نهاية الثلاثينيات من العمر، مصرعه إثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء تعليق زينة رمضان مع أبنائه وأسرته وسط سعادة وفرحة، ولكن كان للقدر كلمته، حيث لقى مصرعه في الحال وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

مصرع فتاة سقطت من البلكونة أثناء تعليق زينة رمضان بالمنصورة

وفي مدينة المنصورة، شهد شارع عبد السلام عارف، مصرع فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر سقوطها من الطابق السادس إثر قيامها بتعليق زينة رمضان في «البلكونة» بالطابق السادس، اختل توازنها، وجرى نقلها إلى مستشفى الجامعي جثة هامدة.

وفاة شاب بالمحلة أثناء توزيع شنط رمضان

وفي محافظة الغربية، شهدت مدينة المحلة لفظ شاب يدعى هاني محمود الصقار، أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء قيامه بتوزيع شنط رمضان على الفقراء والمحتاجين وهو صائم، وكان هذا الشاب يتميز بالخلق وحب الخير، حسبما قالته أسرته في تصريحات لـ«الوطن».