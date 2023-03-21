وكيل «دفاع الشيوخ»: احترام مبادئ حقوق الإنسان من أولويات الجمهورية الجديدة

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، أن وزارة الداخلية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في إنشاء تلك المراكز.

مراكز الإصلاح والتأهيل

أضاف أن ما شاهدة اليوم، أثناء مشاركته في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، يجسد تلك الحقيقة من إنشاء المستشفى أو الأماكن الصحية للنزلاء، وكذلك المشروعات الصناعية والزراعية الإنتاجية، من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للنزلاء، بالإضافة إلى أماكن العبادة والمكتبات الثقافية الخاصة بالنزلاء، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الداخلية في أمن الوطن والمواطن، وتعزيز حقوق الإنسان.

الجمهورية الجديدة

أوضح أن احترام حقوق الإنسان وآدميته من مبادئ الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت واقعا ملموسا يشهده القاصي والداني، وتعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة.