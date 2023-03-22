عزاء مهيب لأصغر لاعب في تاريخ السويس.. حضره الآلاف من أبناء المحافظة

عزاء كبير أقامت عائلة أصغر لاعب في تاريخ منتخب السويس ينضم للفريق الأول، في مركز رأس الحربة، في العصر الذهبي للنادي، والذي وافته المنية بالملعب الخماسي للنادى خلال مباراة مع قدامى اللاعبين.

حضور رجال الأحزاب والرياضيين في العزاء

وأقامت عائلة أصغر لاعب فى تاريخ منتخب السويس، زوز أبو طعيمة الشهيرة في السويس، عزاء الكابتن طارق زوز، أمام منزل العائلة بشارع النمسا التجاري، وشهد العزاء زحاماً شديدا، من قبل المعزين من رجال الأحزاب، والرياضيين، ورجال العمل العام والمديريات المختلفة، والتجار.

وظهر الوجوم والحزن على وجوه المتقدمين للعزاء ومنهم الذى لم تنقطع دموعه حتى نهاية العزاء مثل النائب جلال مازن، وقد توافد أبناء السويس، لتقديم واجب العزاء في نجم ناديهم المحبوب، وسليل العائلة التجارية العريقة بالسويس.

وتقدم بواجب العزاء في أصغر لعب في تاريخ منتخب السويس، يتم تصعيده للفريق الأول، طارق زوز، العديد من قادة الأحزاب، منهم أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن، والمستشار أحمد فضل، الأمين العام، والنائب حافظ شوشة، كما حضر أمين حماة وطن بالسويس، المحاسب طارق متولي، وممثلو حزب الوفد والشعب الجمهورى.

وكان قد تم تشييع جنازة أصغر لاعب كرة في تاريخ السويس في مشهد مهيب بعد إقامة صلاة الجنازة على جثمان طارق زوز، بمسجد الخضر، بمنطقة الغريب، بحي السويس.

وشارك المئات من الرياضيين، وأبناء السويس، في مقدمتهم أسامة الموشي رئيس نادى منتخب السويس، وأعضاء مجلس الإدارة ومحسن عنان رئيس منطقة السويس لكرة القدم.

حالة من الصدمة والحزن لوفاة «زوز»

وكانت الأوساط الكروية في محافظة السويس، قد أصيبت بحالة من الصدمة والحزن، لوفاة طارق زوز، لاعب نادى منتخب السويس، فى عصره الذهبي، وأصغر لاعب فى مركز رأس الحربة فى تاريخ النادى، انضم للفريق الأول وعمره 16 عاما ومساعد رئيس قطاع الناشئين للبراعم، بالنادي، ذلك خلال مشاركته مبارة مع اللاعبين القدامى بالنادى حيث سقط على الأرض وفارق الحياة.