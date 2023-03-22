خريطة أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان في المعارض والمنافذ، يبحث عنها عشرات الآلاف من المواطنين والأهالي، قبل ساعات من بداية شهر رمضان المبارك.

وخريطة أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان في المعارض والمنافذ، تستعرضها «الوطن» في ضوء خدماتها لقرائها، والتي من خلالها يستطيع المواطن معرفة أسعار السلع وأماكنها.

ووفقا لما قاله محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، عن أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان والمنافذ، جاءت كالتالي:

أسعار السلع الغذائية بالمعارض

- كيلو السكر 14.5 جنيه

- كيلو دقيق معبأ ورقي 17 جنيها

- كيلو الأرز حبة عريضة 14.5 جنيه

- مكرونة الملكة 400 جرام 10 جنيهات

- نصف كيلو عدس مجروش 21 جنيها

- نصف كيلو فول معبأ 13.5 جنيه

أسعار الزيت - زجاجة زيت خليط 800 ملي 35 جنيها

زجاجة هلا زيت عباد 750 ملي 49.5 جنيه

زجاجة زيت كريستال ذرة 800 ملي 70 جنيها

زجاجة زيت كريستال ذرة 1600 ملي 134 جنيها

زجاجة زيت كريستال ذرة 2200 ملي 187 جنيها

زجاجة زيت عافية 1600 ملي 138 جنيها

زجاجة زيت ذرة عافية 2200 ملي 175 جنيها

زجاجة زيت عباد عافية 800 ملي 60 جنيها

زجاجة زيت عباد عافية 1600 ملي 116 جنيها

زجاجة زيت عباد عافية 2200 ملي 157 جنيها

أسعار علب المسليعلبة مسلي 700 جرام 50 جنيها

علبة مسلي 1500 جرام 101 جنيها

علبة مسلي كريستال 1500 جرام 99 جنيها

علبة مسلي كريستال 2.5 كيلو جرام 159 جنيها

علبة مسلي الهانم 2.5 كيلو جرام 150 جنيها

باكو شاي ناعم ليبتون 250 جرام 48.5 جنيه

باكو شاي ناعم أنواع 40 جرام 5 جنيهات

كيلو دواجن مجمدة برازيلي مختلفة الأوزان بسعر 65 جنيها

زجاجة خل 900 ملي 5 جنيهات

كيس إريال يدوي 75 جراما 2.75 جنيه

كيس برسيل يدوي 340 جراما 12 جنيها

كما تستعرض «الوطن» أيضا أماكن تواجد معرض أهلا رمضان الأماكن الثابتة والمتحركة والتي جاءت كالآتي:

- شارع سيتي بحي غرب سوهاج.

- أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق.

- شارع الجرجاوية في حي غرب.

- ميدان العارف بالله في حي غرب.

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان بالمراكز

وجاءت أماكن تواجد معرض «أهلا رمضان» فى المراكز كالتالي:

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المراغة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة جرجا.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة المنشأة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة أخميم.

معرض أهلا رمضان بمركز البلينا بجوار مجلس المدينة.

بينما مراكز طما وجهينة وطهطا يتم عرض سلع «أهلا رمضان»، عبر منافذ بيع النصف جملة.

منافذ «أهلا رمضان» المتنقلة

ويضيف وكيل وزارة التموين أنه جرى التعاون مع العديد من الجهات لتوفير السلع الغذائية، وبالفعل تم تم التوفير لمعارض «أهلا رمضان» للأهالي، تسهيلا من المديرية والوزارة، بينها منافذ ثابتة ومتحركة وجاءت كالتالي وهى:

27 سيارة متنقلة تابعة لمحافظة سوهاج.

15 منفذا لمبادرة أمان.

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة بالمحافظة.

7 منافذ بمبادرة كلنا واحد.

9 سيارات بيع السلع الغذائية التابعة للخدمة الوطنية.