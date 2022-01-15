خريطة أسعار السلع الغذائية العالمية.. تراجع السكر والقمح وثبات اللحوم

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية العالمية تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما شهد بعضها الآخر ارتفاعات طفيفة، وثباتا في أسعار سلع أخرى، وسط توقعات بسيطرة الهدوء على الأسعار خلال تعاملات الشهر الجاري.

وتسببت أزمة الإمدادات والتوريد العالمية في زيادة معدلات التضخم العالمية خلال الأشهر الماضية، لكن التوقعات تشير إلى انفراجة نسبية من شأنها تهدئة الأسعار الفترة المقبلة، وتوقعت وكالة «بلومبرج» وبنوك استثمار عالمية أن تشهد أسعار المواد الخام والسلع انخفاضا في العام الحالي.

أسعار السكر تراجعت خلال ديسمبر الماضي

ووفقا لأحدث تقرير عن اتجاهات السلع الاستراتيجية الذي تصدره غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فإن هناك حزمة من السلع شهدت انخفاضا في الأسعار خلال شهر ديسمبر الماضي، كان على رأسها السكر، حيث شهدت أسعار السكر المكرر تراجعا بقيمة 12 دولارا، ليسجل سعر الطن 499.8 دولارا بنهاية ديسمبر، مقابل 511.4 دولارا للطن في نوفمبر الماضي، و510.3 دولارا في أكتوبر.

وبحسب التقرير فقد سجل سعر السكر الخام تراجعا بقيمة 13 دولارا، ليصبح سعر الطن في ديسمبر 422.6 دولار، مقابل 435.4 دولار في نوفمبر، ونحو 432.5 دولار في أكتوبر، ولم يكن القمح بعيدا عن موجة التراجعات، حيث انخفض أسعاره بنحو 7 دولارات، ليسجل سعر الطن 297.7 دولارا للطن في ديسمبر، مقابل 304.5 دولار في نوفمبر الماضي، و281.5 دولار في أكتوبر.

كما شهدت أسعار بعض أنواع الزيوت تراجعا هي الأخرى، حيث شهدت أسعار زيت النخيل تراجعا في ديسمبر إلى 1088 دولارا للطن، مقابل 1124 دولارا في نوفمبر، ونحو 1136 دولارا في أكتوبر الماضي، بينما سجلت أسعار زيت الصويا انخفاضا إلى 1216 دولارا من 1307 دولارات للطن في نوفمبر، و1347 دولارا في أكتوبر.

في المقابل شهدت أسعار اللحوم ثباتا في شهر ديسمبر، حيث استقر سعر كيلو اللحم البقري عند 5.95 دولار، وهو السعر ذاته الذي شهده شهر نوفمبر الماضي، بينما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا، إذ سجل الطن ما قيمته 2740 دولارا، مقابل 2330 دولارا في نوفمبر.