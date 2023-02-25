أماكن تواجد معرض «أهلا رمضان» في محافظة سوهاج

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان فى محافظة سوهاج، تشغل الآلاف من المواطنين من أبناء القرى والمراكز في جميع أنحاء المحافظة لشراء اللحوم والسلع بأسعار منخفضة عن السوق الحر، تستعرض «الوطن» في إطار خدمتها لقرائها أماكن تواجد معرض أهلا رمضان فى محافظة سوهاج.

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في سوهاج

وجاءت أماكن تواجد معرض «أهلا رمضان» في سوهاج، بحسب ما صرح به محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، الأماكن الثابتة كالآتي:

- شارع سيتي بحي غرب سوهاج.

- أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق.

- شارع الجرجاوية في حي غرب.

- ميدان العارف بالله في حي غرب.

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان

كما جاءت أماكن تواجد معرض «أهلا رمضان» فى المراكز كالتالي:

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المراغة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة جرجا.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المنشأة.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة أخميم.

معرض أهلا رمضان بمركز البلينا بجوار مجلس المدينة.

بينما مراكز جهينة وطهطا وطما يتم عرض سلع «أهلا رمضان»، عبر منافذ بيع النصف جملة.

منافذ «أهلا رمضان» المتنقلة

ويضيف «وكيل تموين سوهاج» أنه جرى التعاون مع عدة جهات لتوفير السلع الغذائية لـ«أهلا رمضان» للأهالي، تسهيلا من المديرية والوزارة، بينها منافذ ثابتة ومتحركة وجاءت كالتالي وهى:

27 سيارة متنقلة تابعة لمحافظة سوهاج.

15 منفذا لمبادرة أمان.

9 منافذ في 3 سلاسل سوبر ماركت شهيرة بالمحافظة.

7 منافذ بمبادرة كلنا واحد.

9 سيارات بيع السلع الغذائية التابعة للخدمة الوطنية.