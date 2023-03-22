مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023.. فترات ليلية وصباحية

تدفع المعاملات المختلفة خاصة لأصحاب المعاشات وملاك دفاتر التوفير، إلى الاهتمام بمعرفة مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023؛ ليعرفوا موعد بداية فتح المنافذ وفروع البريد في كل مكان على مستوى محافظات الجمهورية، وموعد إغلاقها حتى ينهون معاملاتهم واحتياجاتهم من البريد، حيث دائمًا ما تختلف المواعيد في شهر الصوم تيسيرا على المواطنين.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023، وفق بيان نشرته الهيئة القومية للبريد.

مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023

وتأتي مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023، وفقا لما قررته الهيئة القومية للبريد، كما يلي:

قررت الهيئة تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، وفقا لما صرح به الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وتبدأ الفترة الصباحية في شهر رمضان بالنسبة لمكاتب البريد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وتعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات في الفترة المسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

كما قررت الهيئة القومية للبريد، إتاحة فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

ويتم تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.