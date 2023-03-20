مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2023.. تستمر لـ3 عصرًا

تغير الكثير من المصالح والهيئات الحكومية والخاصة مواعيد عملها خلال شهر رمضان، وهو ما يدفهم المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الخدمات، معرفة مواعيد العمل المعلنة في شهر رمضان.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2023، وذلك قبيل قدوم الشهر الكريم، ووفقًا لهيئة البريد المصري تكون مواعيد عمل مكاتب البريد الصباحية والمسائية في رمضان 2023 كالتالي:

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2023

- يبدأ العمل في الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- تبدأ الإدارات عملها منذ الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا.

- مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2023 المسائية، تبدأ منذ الساعة 9 صباحًا وتمتد إلى الساعة 3 عصرًا.

مكاتب البريد المصري تعمل بأقصى طاقتها خلال رمضان

ويبلع عدد مكاتب البريد نحو 4000 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، تعمل بأقصى طاقتها خلال شهر رمضان، دون التقصير في أداء الخدمات المقدمة لعملائها، وتدرس هيئة البريد زيادة فروع مكاتبها بمراكز الشباب سواء كانت مكاتب أو سيارات متنقلة، للوصول لشرائح أكبر من العملاء وتقديم كافة الخدمات لهم.

وفي وقت سابق أعلن البريد المصري أن الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد سوف تتأثر وسيتم غلق المكاتب يومي 17 و18مارس، لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات، حيث تؤثر التحديثات التي تقوم بها على التعامل ببطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث.

خط ساخن للاستفسار عن خدمات البريد

ووفق بيان البريد، فإنه حرصاً من البريد المصري على تقديم خدماته للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، عادت جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها، أمس الأحد الموافق 19 مارس، وسيكون مركز الاتصال الخاص بالبريد متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.\