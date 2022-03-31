مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2022.. تسهيلات للحد من الزحام

قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2022 بجميع المكاتب والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، وعمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2022

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأنّ الهيئة اتخذت جميع الإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقرر تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر رمضان 2022 والمقدر عددها بأكثر من 4200 مكتب بريد، إضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.

وتابع أنّ الفترة الصباحية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة بجميع المحافظات فترة مسائية حتى الساعة الرابعة عصرا، كما تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل اسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل في ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد للحصول على الخدمات خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمنافذ

وأكد الدكتور شريف فاروق، أنّه جرى تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ خلال الشهر الفضيل، ومتابعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.