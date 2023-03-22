فرنسا تلجأ لاحتياطات الوقود الاستراتيجية نتيجة إضراب عمال مصافي النفط

عرضت «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «فرنسا تلجأ لاحتياطيات الوقود الاستراتيجية وسط إضراب عمال المصافي».

وقال التقرير: «مع توقف إنتاج غالبية مصافي النفط في فرنسا نتجة الإضرابات العالية المستمرة منذ بداية مارس، لجأت وزراة الطاقة الفرنسية إلى احتياطيات الوقود الاستراتيجية بعد أن تسببت الاضرابات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم».

الإضرابات في فرنسا

وأضاف: «حالة الغضب العارم قادت لخروج المحتجين إلى شوارع فرنسا في إضراب أدى إلى إغلاق شركة توتال إينيرجيس، وامتدت إضرابات الإنتاج إلى مواقع أخرى، حيث أضرب عن العمل نحو 36% من موظفي التشغيل بالمصافي ما أدى إلى عرقلة تسليم المنتجات النفطية من 4 مصافٍ تابعة للشركة بعد إغلاق المحتجين بوابات المصافي لمنح تحميل البنزين والديزل على شاحنات لنقلها للسوق».

احتجاجات متصاعدة

واستطرد: «لم يتوقف الأمر عند مصافي النفط فقط، بل طال أيضا محطات الطاقة النووية والحرارية والطاقة الكهرمائية، حيث أعلن مسؤول نقابي أن سعة الطاقة انخفضت بمقدار 15.6 جيجا وات. «احتجاجات متصاعدة في فرنسا رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد وتعطل معها إمدادات المصافي، الأمر الذي بهدد سوق الطاقة المسخن بالجراح جراء الازمة الروسية الاوكرانية».