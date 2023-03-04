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رئيس جمعية مستثمري الغاز لـ إيمان الحصري: أسعار البنزين في مصر مدعومة.. ولم نرفع السولار

كتب:

شريف سليمان
10:58 م | السبت 04 مارس 2023
تسعير البنزين

تسعير البنزين

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز وخبير البترول، إنّ لجنة التسعير التلقائي جرى تشكيلها منذ عامين، وتجتمع كل 3 أشهر، وهدفها العمل وفق بعض الأسس، مثل سعر خام برنت العالمي وسعر الجنيه المصري مقارنة بالدولار، وأسعار تداول الخامات والمحروقات داخل مصر.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «نشكل من هذه العوامل الثلاثة حزمة، وهذه الحزمة نُخرج منها التكلفة السليمة، بعدها يأتي الدور على القرار السياسي إما بالزيادة أو التقليل أو التثبيت، والزيادة لا تكون أكثر من جنيه».

وتابع رئيس جمعية مستثمري الغاز وخبير البترول: أن «أسعار البنزين في الخارج تصل إلى 100 جنيه لكل لتر وأقل سعر هو 3 جنيه، كل دولة تسعر البنزين حسب ظروفها، وبالنسبة لأسعار البنزين في مصر، فإنها مازالت مدعومة وليست كالأسعار العالمية، ولم يتم رفع سعر السولار».

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بقلم شريف سليمان