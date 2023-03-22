المجموعة المالية هيرميس القابضة ترصد نمو قوي في الإيرادات خلال عام 2022 بمعدل سنوي 77% ليصل إلى 11 مليار جنيه مصحوبًا بارتفاع مستويات الربحية رغم التحديات التي خيمت على الساحة الاقتصادية على مدار العا

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة، المؤسسة المالية الرائدة والتي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك استثمار رائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2022، حيث بلغت الإيرادات 11.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 77%، وذلك بفضل الأداء القوي لمختلف قطاعاتها التشغيلية الرئيسية، وهي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، مصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للمجموعة خلال عام 2022.

وعلى صعيد مستويات الربحية، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 63% ليصل إلى 3.7 مليار جنيه، وذلك رغم الضغوط التضخمية التي أثرت على المصروفات التشغيلية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة لترتفع بمعدل سنوي 85% وتصل إلى 7.3 مليار جنيه خلال عام 2022، متأثرةً بارتفاع كافة المصروفات المقومة بالعملات الأجنبية في المكاتب الإقليمية ونمو العمليات التشغيلية. وارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 63% ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بسبب أثر الضرائب والضرائب المؤجلة.

وفي هذا السياق أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن المجموعة نجحت في تحقيق نتائج استثنائية بمختلف القطاعات التشغيلية خلال عام 2022 فضلًا عن ترسيخ مكانتها الرائدة وذلك بالرغم من التحديات التي خيمت على المشهد الاقتصادي العالمي وألقت بظلالها على أسواق الأسهم، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم ، والزيادات في أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار السلع. فعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، تمكن القطاع من تعظيم الاستفادة من حالة الازدهار التي تشهدها بيئة الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث نجح في ترسيخ مكانته الرائدة وتقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة، وهو ما أثمر عن إتمام 32 صفقة في الأسواق التي تعمل بها المجموعة، تنوعت ما بين الدمج والاستحواذ وترتيب وإصدار الدين وأسواق الأسهم، وذلك بقيمة إجمالية 14.3 مليار دولار خلال عام 2022. كما نجح قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) في تحقيق نتائج قوية مدفوعاً بإيرادات شركة «ڤاليو» التي تضاعفت خلال تلك الفترة، حيث تواصل الشركة تعزيز قطاع الخدمات المالية، وذلك عبر تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية. وأشار عوض إلى أن إضافة نتائج aiBANK على القوائم المالية للمجموعة ساهمت في تعزيز أداءها بفضل النمو في إيرادات البنك ، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من مميزات الترابط والتكامل في نموذج اعمال المجموعة.

ونجح بنك الاستثمار في تحقيق نتائج قوية خلال عام 2022، وذلك في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 58% لتبلغ 6.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى الأداء القوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side)، وكذلك إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side). فقد ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 38% لتبلغ 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022، وارتفعت إيرادات إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 14% لتصل إلى 723 مليون جنيه خلال عام 2022. وعلاوة على ذلك؛ شهدت إيرادات أنشطة الشركة القابضة وأدوات الخزانة نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي 105% خلال نفس العام. ومن ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأنشطة بنك الاستثمار بمعدل سنوي 4٪ ليسجل 1.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الضرائب المرحلة على مستوى الشركة القابضة خلال نفس العام.

وعلى صعيد قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 28% لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2022، مدفوعةً بالنمو القوي لجميع أنشطة القطاع. فقد ارتفعت إيرادات شركة «ڤاليو» منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور بمعدل سنوي 115% إلى 650 مليون خلال عام 2022، وذلك على خلفية نمو مختلف أنشطتها لتحتل بذلك صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي خلال العام، وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي يشهدها السوق. كما ارتفعت أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بنسب سنوية 37% و43%، على التوالي خلال عام 2022. وارتفعت أيضًا إيرادات شركة «تنميه» بمعدل سنوي 5% خلال العام. وقد أثمر هذا الأداء القوي عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بأنشطة قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 30٪ ليسجل 447 مليون جنيه خلال عام 2022.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات aiBANK إلى 660 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022، وهو نمو بمعدل 14% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بارتفاع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 87% مقارنة بالربع السابق لتسجل 118 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام. ويعكس ذلك الأداء القوي لأنشطة تمويل المعاملات التجارية خلال العام، فضلاً عن النمو الملحوظ للقروض وتسهيلات العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدخل من الفائدة بنسبة 3% على أساس ربع سنوي ليسجل 509 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2022. وخلال عام 2022، بلغت إيرادات البنك 2.2 مليار جنيه، وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب 515 مليون جنيه خلال نفس العام.

وفي الختام، صرح عوض بأن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2022 تعكس قدرتها على تجاوز مختلف التحديات التشغيلية التي خيمت على الأسواق مستفيدة من نموذج أعمالها القوي الذي يتسم بالتنوع وباقة العلامات التجارية الواسعة التي تعمل تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس القابضة. وأضاف عوض أن المجموعة تواصل جني ثمار عملية الاستحواذ على aiBANK وهي الصفقة التي ساهمت في تعزيز مكانة المجموعة الرائدة وتحول المجموعة إلى بنك شامل في مصر. ومن ناحية أخرى، نجحت المجموعة في مواصلة تنمية قطاع التمويل غير المصرفي ليتحول إلى منصة متكاملة لتقديم الخدمات المالية، وذلك عبر تقديم المزيد من الحلول والمنتجات المالية الابتكارية التي تساعد الشركات في تنمية أعمالهم فضلًا عن مساعدة الأفراد بمختلف شرائحهم في تعزيز نمط حياتهم. وأعرب عوض عن ثقته في قدرة بنك الاستثمار على إتمام المزيد من صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ فضلًا عن فتح آفاق كبيرة من الفرص الجذابة عالية القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء. واختتم عوض بأن المجموعة ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات مع تجديد التزامها المتواصل بتعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المجموعة في إطار حرصها بمسئوليتها الاجتماعية. كما أعرب عوض عن اعتزازه بالالتزام المتواصل من فريق العمل وتفانيهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة للعملاء سعيًا لمساعدتهم في مختلف مراحل نمو أعمالهم وهو ما سينعكس أثره الإيجابي على ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس القابضة.