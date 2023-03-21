رئيس الوزراء الياباني يصل أوكرانيا لإجراء محادثات مع زيلينسكي

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وصل أوكرانيا اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، عن بيان الخارجية، القول إن كيشيدا سوف يناقش مع زيلينسكي الدعم الياباني لإعادة إعمار أوكرانيا، ويعتزم الأول إظهار التزام اليابان بدعم أوكرانيا قبل قمة مجموعة السبعة التي سيستضيفها في هيروشيما خلال مايو المقبل.

الزعيم الوحيد لمجموعة السبع الذي يزور أوكرانيا

ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، يعد كيشيدا الزعيم الوحيد لمجموعة الدول السبع الكبرى الذي يزور أوكرانيا بعد الأزمة، فيما تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام، وتأتي الزيارة التي ظلت سرية حتى قبل الوصول مباشرة، بعد يوم من لقاء كيشيدا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، ومن النادر أن يجري زعيم ياباني برحلة غير معلنة إلى دولة أجنبية.

تدهور العلاقات الروسية اليابانية

وكان مسؤول حكومي ياباني قد قال في وقت سابق إنه سيكون من الصعب ترتيب زيارة لأوكرانيا من قبل كيشيدا لأسباب أمنية، على الرغم من حرصه على السفر إلى هناك كرئيس لقمة مجموعة السبع المقبلة، وفي غضون ذلك تدهورت العلاقات بين اليابان وروسيا؛ إذ انضمت طوكيو إلى أعضاء مجموعة السبع الآخرين في فرض عقوبات اقتصادية عقابية على موسكو بسبب الأزمة على أوكرانيا.

وفي الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، دعا زيلينسكي كيشيدا لزيارة بلاده؛ إذ شارك في قمة عبر الإنترنت لمجموعة الدول السبع بناء على طلب كيشيدا.