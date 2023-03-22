مقدار كفارة الصيام بالمال 2023.. «الإفتاء» توضح

مقدار كفارة الصيام بالمال 2023 من التساؤلات التي يبحث المسلمون عن إجابتها مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي هذا السياق تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن إخراج كفارة الصيام نقودًا حسب الأسعار السائدة اليوم.

مقدار كفارة الصيام بالمال 2023

وبخصوص موضوع مقدار كفارة الصيام بالمال 2023 فقد رد على السؤال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق قائلا: ما دام السائل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام فيجوز له إخراج القيمة نقدًا وهي: مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين، وتُقَدَّّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويُوَزِّعهم على الفقراء أو يضعهم في الجهة التي تتولى التوزيع على الفقراء.

مقدار كفارة الصيام بالمال 2023 لمريض القلب

وفي سياق موضوع مقدار كفارة الصيام بالمال 2023 فقد تلقت دار الإفتاء سؤالا آخر جاء فيه: ما حكم صيام مريض القلب؟ فأبلغ من العمر 79 عامًا، وأنا مريضٌ بالقلب، وأُعالَج مِنْه منذ أكثرِ من خمس سنوات، وأتعاطى علاج القلب بناءً على طلب الطبيب، ولا أستطيع الصيام؛ فهل يجوز لي الإفطار؟ وما مقدار الفدية في هذه الحالة، او ما مقدار كفارة الصيام بالمال 2023؟

وأجاب عن السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق قائلا: الصوم فريضةٌ من فرائض الإسلام، أناطها الله تعالى بالاستطاعة؛ فإذا لم يستطع المسلمُ الصومَ فله رخصةُ الإفطار، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته -بقول الأطباء المتخصصين- فيجب عليه أن يفطر؛ حفاظًا على صحته.

أضاف، إن كان مرضُه طارئًا فعليه أن يقضيَ ما أفطره عندما يستردُّ صحَّته، أما إذا كان مرضُه مستمرًّا كالأمراض المتعلقة بالشيخوخة ونحوها فليس عليه قضاءٌ، وإنما عليه فدية: إطعامُ مسكينٍ عن كُلِّ يومٍ يفطره، وذلك حسب استطاعته المالية، ويمكن دفع القيمة، فإن كان فقيرًا، أو يكفيه دخله بالكاد في النفقة على نفسه وعلى مَن يعولهم فلا شيء عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.