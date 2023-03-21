دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام رمضان في مصر 2023: «أتاكم الشهر المبارك»

لمعرفة موعد أول أيام رمضان في مصر 2023، استطلعت دار الافتاء المصرية هلالَ شهرِ رمضان لعام 1444هجريا، بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق 21 من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

موعد أول أيام رمضان في مصر 2023

وبخصوص موعد أول أيام رمضان في مصر 2023، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وبناء على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.

رمضان في مصر 2023

وبمناسبة شهر رمضان الكريم تقدمت دار الافتاء المصرية بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

استقبال شهر رمضان

وقالت دار الافتاء المصرية في استقابل شهر رمضان 2023، إنه علينا أن نحسن الاستعداد للقاء هذا الشهر الكريم، فنتَّجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء متضرعين أن يرزقنا فيه إخلاص العمل من الصيام والقيام والذِّكر وصلة الرحم، وينفعنا بتلاوة القرآن ويطهر قلوبنا، ويجنِّبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن.

وتابعت: فَرِح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأظهر الترحيب به، وقال مهنئًا أصحابه ومبشِّرًا أمَّته في آخر أيام شعبان: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ».