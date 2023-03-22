وزارة الآثار تنظم دورات تخصصية في مجال السياحة المستدامة والخضراء

نظمت السياحة والآثار بالتعاون مع شركة «تأهيل لتنمية مهارات التميز» مجموعة من الدورات التخصصية في مجال السياحة المستدامة والخضراء وذلك للعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار؛ لرفع كفاءة العنصر البشري، وتماشياً مع استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة.

وزارة السياحة

وتناولت هذه الدورات وورش العمل تقديم نبذة عن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، وكيفية إدارة المخلفات والحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام المياه، والممارسات الخضراء في المنشآت السياحية والمتاحف، والمشاركة في المعارض الدولية بطريقة مستدامة تحافظ على الأثر، وإعادة التدوير ورفع القيمة للموارد واستدامتها.

وزارة الآثار

وثمّنت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب والمتحدث الرسمي باسم الوزارة التعاون مع شركة “تأهيل لتنمية مهارات التميز”، لتنفيذ ورش عمل تهدف إلى تعزيز وعي العاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير وعدد من مديري المتاحف بمفاهيم التنمية المستدامة والتحول للممارسات الخضراء، لافتة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة فى رفع كفاءة العنصر البشرى في جميع المجالات التي تؤثر في منظومة العمل السياحي مع الالتزام بتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد جاء تنظيم هذه الدورات بالتنسيق مع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، والذين أكدوا على أهمية هذه التدريبات وأهمية توعية جميع العاملين بالآثار السلبية على البيئة والحد من تلويثها مما ينعكس على المقتنيات الأثرية والحفاظ عليها بشكل مستدام.

ومن جانبهم، أعرب المتدربون عن اهتمامهم بالحصول على دورات مستمرة ومتقدمة فى ذات المجال.