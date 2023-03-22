تنظيم ممر شرفي لرئيس محكمة جنوب دمنهور بعد تكريمه من وزير العدل

نظم العاملون بمحكمة جنوب دمنهور، ومقرها إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأربعاء، ممرًا شرفيًا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا، رئيس الاستئناف، رئيس محكمة جنوب دمنهور، عقب تكريمة من المستشار عمر مروان، وزير العدل.

تكريم رئيس محكمة جنوب دمنهور

جاء التكريم المستشار مينا مدحت على ما بذله من جهد في المساهمة في تطوير العمل داخل المحاكم التابعة لدائرة جنوب دمنهور، وافتتاح المكاتب الرقمية بها من أجل التسهيلات لجميع المواطنين.

ممر شرفي لرئيس محكمة جنوب دمنهور

وتجمع العشرات من العاملين بالمحكمة في مشهد مشرف، إذ نظموا ممرا شرفيا لتهنئة المستشار مينا مدحت، ووجهوا له التحية على ما بذله من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله بالمحكمة.

وكان العاملون بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية قد اتفقوا فيما بينهم على تنظيم ممر شرفي بمقر المحكمة، للمرة الأولى في تاريخها، من أجل تقديم التهنئة لرئيس المحكمة.

وتسلم المستشار مينا مدحت، تكريما من وزير العدل، وشهادة تقدير جرى التوقيع عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لما قدمه خلال هذه الفترة من إنجاز الأعمال، بالإضافة إلى حسن المعاملة للعاملين بالمحكمة، ونشر ثقافة العمل الجماعي.

العمل على تلبية احتياجات المواطنين

من جانبه، أكد المستشار مينا مدحت لوقا، التعاون والتنسيق بين محافظة البحيرة والجهات القضائية كافة، من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين والمتقاضين، وحل وتسوية المشكلات في أسرع وقت ممكن وبدون أي مشكة.

وأشار رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، إلى الجهود الكبيرة والتطوير المستمر بالقطاع القضائي في محاكم محافظة البحيرة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة كوم حمادة ومحكمة جنوب دمنهور الابتدائية، ومقرها ايتاي البارود.

وأوضح «لوقا» أنه جرى تطوير مجمع محاكم جنوب دمنهور، وكذا تطوير المكاتب التابعة للمحاكم «مكتب أمامي محكمة شبراخيت، ومكتب أمامي محكمة الدلنجات».

يأتي ذلك بغرض توفير الوقت والجهد والتيسير على المتقدمين، من خلال خدمة إلكترونية مميكنة بالكامل، كما أنه جارٍ حاليا استكمال كل من محكمتي بدر والرحمانية.