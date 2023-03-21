رئيس محكمة الأسرة سابقا: قانون الأحوال الشخصية سيعود بالإيجاب على الجميع

أكدت المستشارة هايدة الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن المرأة تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددةً على أن رئيس الجمهورية مهتم بالأسرة المصرية، ومن المقرر أن يعود قانون الأحوال الشخصية بالإيجاب على كل أفراد الأسرة المصرية، لتوفير الجو الصحفي للأطفال.

182 مادة جرى مناقشتها في المشروع الجديد

وأضافت خلال حوارها على القناة الأولى: «182 مادة جرى مناقشتها في المشروع الجديد، الذي سيكون مولودا رائعا، وسيجرى إلغاء الرؤية للأب، لتحل الاستضافة بدلا منها، وهناك المبيت، وجرى تحديد عدد ساعاتها أيضا».

وتابعت رئيس محكمة الأسرة سابقا: «الاستضافة ستكون مرتبطة بالنفقة، وهذا الأمر شرطا من الشروط، والأب الممتنع عن نفقة الأطفال مش هيشوف الطفل، وسيجرى إلغاء الحبس في قائمة المنقولات، وهذا أمر رائع للغاية».

ماذا يحدث عندما تطلق الزوجة غيابيا؟

وأشادت المستشارة هايدة الفضالي بتوثيق الطلاب، موضحة: «عندما تُطلق الزوجة غيابيا تحدث مشكلة وتذهب إلى دار الإفتاء، هناك 240 ألف حالة طلاق شفهي في آخر 5 سنوات، أقرت حالتان منهما بالطلاق، وبالتالي فإن من يريد الطلاق فليذهب إلى المأذون، كما أن التوثيق سيترتب عليه حقوق مالية».