«القومي للمرأة» يهنئ فايزة أبو النجا بحصولها على وسام الاستحقاق من البرازيل

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني للسفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ووزيرة التعاون الدولي الأسبق، وذلك لحصولها على وسام الاستحقاق «ريو برانكو» من دولة البرازيل.

«مرسي» تعرب عن فخرها بحصول «أبو النجا» على الجائزة

وعبرت «مرسي» عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول السفيرة فايزة أبو النجا على هذا الوسام الدولى الرفيع، مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية نسائية مصرية عظيمة، قدمت العديد من الجهود لخدمة مصر على مدار عقود تكللت بهذا التكريم المستحق، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية العظيمة.

أول وزيرة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي

يذكر أن الوزيرة فايزة أبو النجا تولت عادة عدة مهام رسمية مختلفة وذلك لكفائاتها وتميزها حيث تم تعيينها عضواً في العديد من المجموعات الوزارية واللجان المعنية بصياغة السياسات الخاصة بالتخطيط الاقتصادي، وإدارة الديون الخارجية، والاستثمار، والعمالة، وتنمية الموارد البشرية، وفي عام 2008، كانت عضواً في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، واختيرت أيضاً كعضو في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

كما ترأست «أبو النجا» لجنة «أصدقاء سيوة» لحماية وحفظ واحات مصر، يذكر أن السفيرة فايزة أبو النجا قد تَوَلَّت منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في مصر، وفي العالم العربي.