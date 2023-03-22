حملة في «إعلام القاهرة» للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية: «ثانية تفرق»

أطلق طلاب القسم الإنجليزي، بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، القسم الإنجليزي، حملة توعوية اجتماعية تحت شعار «ثانية واحدة تفرق سنين»، وذلك ضمن مشروع تخرجهم، وتهدف الحملة للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية والإعلان عن بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة بخصوص هذا الشأن.

واتخذ الفريق المكون من 16 فردا موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» للترويج عن حملتهم، ونشروا عديدا من المقالات والمنشورات بالمفاهيم الخاطئة عن الإسعافات الأولية وتصحيحاتها، كما نشروا عديدا من المعلومات المهمة عن الأدوات اللازمة التي يجب استخدامها أثناء الحوادث.

طرق الإسعافات الاولية

كما أطلق الفريق حدثا اجتماعيا بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، حيث قام المسعفون بإلقاء محاضرة للحاضرين عن الإسعافات الأولية، مثل الطرق الصحيحة للإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الجروح والكسور، وفي الوقت الحالي يعمل الفريق على إعداد إعلانات الراديو والتليفزيون كتكملة دعائية لحملتهم التوعوية.

وزارة الصحة تمنح الرعاية الشرفية للحملة

ومُنحت الرعاية الشرفية لهذه الحملة من قبل وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، بجانب الرعاية الشرفية التي حصل عليها الطلاب من هيئة الإسعاف المصرية.

ويُنفذ هذا المشروع تحت إشراف الدكتورة إيمان طاهر، المشرف على مشاريع تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة أسماء عبد الرؤوف، الأستاذ المساعد.

وشارك في الحملة الطلاب مريم أسامة، وأروى أحمد، وروان عمرو، وروان الشربيني، وعبدالرحمن حسن، وشاهندة شريف، ومحمد كريم، وخالد أحمد، ووادي نصحي، وياسمينا مدحت، ولوجينا تامر، وحبيبة هشام، ومريم مجدي، وعبدالله علي، ومنة سالم، ونورهان محمود.