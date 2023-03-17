جامعة القاهرة بطل الموسم الخامس من مسابقة عباقرة الجامعات وتفوز بالكأس

فازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة «عباقرة الجامعات» الموسم الخامس بعد تحقيق أفضل النتائج بلا أي هزيمة وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم الأربعة، حيث فاز فريق طلاب جامعة القاهرة في المباراة النهائية مع جامعة أسيوط بحصولهم على نتيجة 180 / 140، بعد مباراة ماراثونية استطاع طلاب جامعة القاهرة إحراز لقب الموسم الخامس وللعام الثاني على التوالي والمرة الثالثة في تاريخ المسابقة لتنفرد بأكبر عدد من الألقاب منذ بدء المسابقة بعدد 3 ألقاب.

سجل طلاب جامعة القاهرة خلال المنافسة 1005 نقاط

كما شارك وجيه سمير عبيد الطالب بكلية طب قصر العيني، في مباراة أفضل لاعب للموسم الخامس محققا 55 نقطة بعد الفائز بالمركز الأول.

وسجل طلاب جامعة القاهرة خلال المنافسة 1005 نقطة، وهي تعني مساهمة طلاب جامعة القاهرة في تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا في مصر بمبلغ (15,000,000 جنيه) والتي تُعد قيمة الجائزة المقدمة من البنك الأهلي المصري.

وتكون فريق جامعة القاهرة من 8 طلاب من كليات الجامعة وهم: أحمد عبد الرحمن عوض عصفور كلية الطب البشري، وعبد الوهاب حسن عبد الوهاب كلية الصيدلة، ووجيه سمير عبيد كلية الطب البشري، وأحمد محمد ممدوح كلية الحقوق، وهدى شريف عيد كلية طب الفم والأسنان، وحسناء جمعة نجدي كلية الطب البيطري، وفاطمة الزهراء على عيد كلية طب الفم والأسنان، وسما علاء سعيد كلية الإعلام.

قوة التدريب والإعداد العلمي

من جانبه، قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة والتحية للطلاب المشاركين لتحقيق أعلى نتيجة في المسابقة بإجمالي 1005 نقاط، وحصدوا اللقب للموسم الخامس، وأثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، وأن فوزهم بكأس المسابقة يعكس قوة التدريب والإعداد العلمي والثقافي الذي تقوم به الجامعة لطلابها، حيث استعدت جامعة القاهرة على مدار 6 أشهر قبل بدء المسابقة مما ساهم في حصول الجامعة على أعلى الدرجات متفوقة على جميع الجامعات المصرية المشاركة في التصفيات الأولية المؤهلة للمسابقة.

كما وجَّه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لهيئة الإشراف التي أعدت تدريب الطلاب وتابعته بالجامعة، وهم: محمد وفيق كامل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وسالمة باز الشحات مدير إدارة النشاط الثقافي، وسيد عبد الكريم محمد إعداد وتنفيذ، والدكتور ياسر مصطفى أيوب مدرب الفريق وإعداد وتنفيذ، ومها شعبان سيد إعداد وتنفيذ، ومحمد جمال عبد الفتاح إعداد وتنفيذ، والسيد مسعد أبو عرب تنفيذ.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات طلابها ورعايتهم وتشجيعهم على المشاركة بكل المسابقات وتؤهلهم للفوز بها، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة القاهرة قادرون على المشاركة بقوة بجميع المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

جدير بالذكر أن برنامج عباقرة الجامعات يشارك فيه الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع قناة القاهرة والناس والبنك الأهلي المصري بمشاركة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف، والتواصل الإيجابي بينهم في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والثقافية.