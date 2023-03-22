حفل إعلان جوائز مسابقة «قراءات صينية» في كلية الألسن بجامعة عين شمس

افتتحت الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات حفل إعلان وتوزيع جوائز مسابقة قراءات صينية للترجمة الدورة الأولى 2023، والذي نظمتها سلسلة قراءات صينية ودار صفصافة للنشر بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بالكلية، بحضور الدكتور ناصر عبدالعال، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتورة مرفت على محمد، رئيس قسم اللغة الصينية والدكتور حسانين فهمي حسين، المشرف على سلسلة قراءات صينية.

قراءات صينية

وخلال كلمتها أكّدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، حرص إدارة الكلية على تقديم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الصينية على الجهود الكبيرة المبذولة في كافة المجالات لدعم الطلاب، كما قدمت التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة وأشادت بهذه الفعالية التي تهدف إلى ربط الطلاب بسوق العمل من خلال التدريب على الترجمة وإلى أهمية متابعة الطلاب لجميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكلية بمختلف قطاعاتها.

كما تحدث الدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية عن الدور المهم الذي تقوم به مثل هذه الفعاليات في مجال الترجمة باختبار قدرات الطلاب في التخصص والانتقال بهذه الفعالية من تدريب الطلاب على مهارات الاستماع والتحدث والكتابة باللغة الصينية إلى مهارة الترجمة من الصينية إلى العربية، وأعرب عن أمله في أن تشهد السنوات المقبلة دورات قادمة في مجال الترجمة التحريرية والشفهية والتتبعية والفورية.

فعاليات متنوعة لتنمية قدرات الطلاب

وأكدت الدكتورة مرفت على محمد، في كلمتها على ما يقوم به قسم اللغة الصينية من فعاليات متنوعة لتنمية قدرات طلاب القسم بما في ذلك البرنامج الفصلي وبرنامج الساعات المعتمدة في مجال الترجمة بين الصينية والعربية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي ينظمها القسم بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الترجمة.

ووجه الدكتور حسانين فهمي حسين منسق المسابقة والمشرف على سلسلة قراءات صينية الشكر الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية وإدارة الكلية وقسم اللغة الصينية ودار صفصافة للنشر ومديرها محمد البعلي على الدعم الكبير للمسابقة منذ الإعلان عنها في يناير من العام الجاري حتى إعلان نتيجة المسابقة.

كما أشار إلى حرص قراءات صينية على أن تكون الدورة الأولى من مسابقة الترجمة مخصصة لطلاب وخريجي قسم اللغة الصينية بالكلية تقديرا للدور الكبير للقسم في مجال الترجمة وتشجيعا للطلاب على مواصلة المسيرة الرائدة للقسم في مجال الترجمة في ظل ما يتمتع به القسم من أساتذة متخصصين مشهود لهم محليا ودوليا في مجال الترجمة بين الصينية والعربية.

وشهد الحفل تكريم لجنة تحكيم المسابقة التي تكونت من مجدي مصطفى وماجدة صوفي وناهد عبدالله بقسم اللغة الصينية لجهودهم المميزة في تحكيم المشاركات في المسابقة.

ثم تكريم فريق عمل قراءات صينية من أعضاء هيئة التدريس وخريجي قسم اللغة الصينية بالكلية على ما قدموه من أعمال ضمن إصدارات قراءات صينية، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي العربي الصيني، وتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة، وحصلت نور طارق خريجة القسم عام 2022 على المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الطالبتين هاجر صلاح شريف ومي رمضان عبدالتواب، والمركز الثالث من نصيب الطالبتين منة الله حسين وجهاد أحمد، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية لعدد من المتسابقين من طلاب وخريجي القسم.