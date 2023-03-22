استمرار مظاهرات الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو قبل سفره إلى لندن

تجددت، اليوم الأربعاء، المظاهرات في إسرائيل، ضد خطط حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إصلاح نظام القضاء، وذلك قبل سفره المقرر إلى العاصمة البريطانية لندن غدًا.

أغلق المئات الشوارع المؤدية إلى قاعة المؤتمر

وتظاهر المئات في «تل أبيب» خارج قاعة يعقد فيها «مؤتمر أراضي إسرائيل»، وأغلقوا الشوارع المؤدية إلى قاعة المؤتمر، وإثر ذلك ألغى «نتنياهو» حضوره المؤتمر.

وهذه المرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري التي يلغي فيها نتنياهو مشاركته بسبب الاحتجاجات ضد الخطة القضائية، بعدما ألغى مشاركته في تخريج دورية في سلاح البحرية، ومؤتمر من أجل حقوق النساء ذوات الاحتياجات الخاصة الذي عقدته وزارة القضاء.

ألغى ياريف ليفين المشاركة في «مؤتمر أراضي إسرائيل»

وألغى وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء، المشاركة في «مؤتمر أراضي إسرائيل».

وصرخ المتظاهرون قبالة المؤتمر أن نتنياهو «يهرب من أي مكان يُدعى إليه، وهو لا يحضر لأنه (جبان)» حسب تعبيرهم.

واضطر وزير الإسكان، يتسحاق جولدكنوبف، الذي يشارك في المؤتمر إلى النزول عن المنصة، بعد أن صعد إليها مباشرة، إثر صراخ محتجين ضده «أنت عار» و«ديمقراطية، ديمقراطية»، فيما أطلق منظمو المؤتمر موسيقى صاخبة بصوت مرتفع كي لا تُسمع دعوات المتظاهرين، وفقا موقع «واللا» الإلكتروني.