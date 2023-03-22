الكنيست يقر قانونا يمنع عزل رئيس وزراء إسرائيل.. والمعارضة: يحمي نتنياهو

أقر البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، بالقراءتين الثانية والثالثة قانون «عدم أهلية» رئيس الحكومة، في جلسة امتدت حتى ساعات فجر اليوم.

وينص القانون الجديد على أنّ «عدم أهلية» رئيس الحكومة الإسرائيلية تكون بإعلانه شخصيا عدم قدرته على القيام بواجباته لدواعٍ صحية أو نفسية، أو من خلال توصية من 75% من أعضاء الكنيست (90 عضوا)، كما لا يجوز للمحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) توجيه انتقادات بهذا الشأن.

الكنيست يصدق على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء

واعتبرت المعارضة الإسرائيلية، أنّ القانون هدفه حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا.

والأسبوع الماضي، صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء إلا في حالة عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية، بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا.