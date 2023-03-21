الاحتلال الاسرائيلي يصادر مساحة كبيرة من الأراضي في وسط وشمال الضفة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا بالاستيلاء على أراضٍ في قرية رنتيس وبلدة دير بلوط بمحافظتي رام الله والبيرة، وسلفيت بوسط وشمال الضفة الغربية.

إدانة قرار وضع اليد

وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أرضٍ بمساحة 49 دونما من أراضي قرية رنتيس في رام الله ودير بلوط بسلفيت، «لأغراض عسكرية» بحسب القرار.

وأشار إلى أن القرار تضمن تجديد وضع اليد على 27.6 دونم، بالإضافة إلى وضع اليد على 21.39 دونم جديد حتى عام 2027، منوها بأن تلك القرارات قابلة للتجديد.