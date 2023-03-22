الأمين العام لجامعة الدول العربية يشارك بمنتدى شومان للأمن والدفاع ببروكسل

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في النسخة الأولى من منتدى «شومان للأمن والدفاع» الذي عقد خلال يومي 20 و21 مارس الجاري في بروكسل، ونظمه الاتحاد الأوروبي بمشاركة دولية واسعة من عدد كبير من وزراء الدفاع والخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول العربية والأفريقية وكذا المنظمات الدولية والاقليمية.

إرساء وتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي مع مختلف المنظمات الدولية

صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المنتدى يهدف إلى إرساء وتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي مع مختلف المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية، إلى جانب الدول الحليفة للاتحاد لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة.

وذكر المتحدث أن مشاركة أبوالغيط في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على كل المستويات.