الاتحاد الأوروبي يعلن صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم الدفعة الثانية من المساعدات المالية لأوكرانيا، ضمن برنامج المساعدات المالية الكلية البالغة قيمتها 18 مليار يورو، فيما أكد مجلس الأمن الروسي أن الدعم الغربي لكييف يجعل الدول الغربية طرفا في النزاع المستمر منذ فبراير العام الماضي.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في تغريدة على «تويتر» أوردتها وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم الثلاثاء - تحويل الدفعة الثانية من المساعدة المالية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو.

فون دير لاين: اليوم صرفنا 1.5 مليار يورو أخرى

وكتبت فون دير لاين: «اليوم صرفنا 1.5 مليار يورو أخرى لأوكرانيا، يساعد دعمنا في تعزيز قدرات أوكرانيا على الصمود، بينما تدافع عن نفسها، ويضع أوكرانيا بثبات على طريق الاتحاد الأوروبي من خلال دعم الإصلاحات، معا نكتب مستقبل أوكرانيا».

تلقت كييف في 17 يناير الماضي الدفعة الأولى

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي دعم في 10 ديسمبر الماضي اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص دعم مالي إضافي لأوكرانيا في عام 2023، إذ يبلغ البرنامج الجديد للمساعدة المالية الكلية لأوكرانيا 18 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتم تحويل أموال القروض التفضيلية بأجزاء متساوية إلى الميزانية الأوكرانية على مدار العام الجاري، مع مراعاة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الوفاء بالشروط المتفق عليها بين الأطراف، إذ تلقت كييف في 17 يناير الماضي الدفعة الأولى بقيمة 3 مليارات يورو.