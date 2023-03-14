الجامعة العربية تنظم اجتماعا لتطوير لائحة تسوية منازعات التجارة الحرة

نظمت، اليوم الثلاثاء، إدارة التكامل الاقتصادي العربي الاجتماع (12) للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي يستمر لمدة يومين.

تطوير لائحة تسوية المنازعات التجارية

وتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود، منها اختصاصات لجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات التجارية والإجراءات القانونية لدخول اللوائح والاتفاقيات حيز النفاذ، وذلك في ضوء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وآلية فض المنازعات التجارية القديمة والجاري تحديثها، محكمة الاستثمار العربية، والاستشهاد برأي إدارة المعاهدات والقانون الدولي بقطاع الشؤون القانونية، والاتفاقيات والملاحق التجارية المبرمة حالياً في إطار جامعة الدول العربية.

تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة

وتقوم اللجنة بمراجعة لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ قامت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بتحديث مواد اللائحة وستجري مراجعتها في هذا الاجتماع حتى يجري عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وستقوم اللجنة بمناقشة الملاحق الخاصة باللائحة التي تتضمن إجراءات عمل فريق تسوية المنازعات والمدد الزمنية اللازمة لكل إجراء سيجري اتخاذه من قبل الدول الشاكية والمشكو في حقها، والخبراء الذين ستجري الاستعانة بهم في حل النزاعات بين الدول الأعضاء من حيث إجراءات ترشيحهم والالتزامات الخاصة بهم وواجباتهم، إضافة إلى سرية المحاضر والبيانات الخاصة بالدول الأعضاء موضوع الشكوى.