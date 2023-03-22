أمريكا تسلم مصر ثلاث لنشات مرور بعيد من طراز «سيكلون» 

استلمت القوات البحرية المصرية، عدد (3) لنشات مرور بعيد طراز «سيكلون» من القوات البحرية الأمريكية، حيث وقع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق بحرى براد كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس، على وثيقة تسليم وتسلم اللنشات من الجانب الأمريكى، تلاها رفع العلم المصري على لنشات المرور، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، التى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وتعد لنشات المرور البعيد من طراز «سيكلون» من أحدث الوحدات المتطورة فى البحرية الأمريكية، حيث تعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، كلمة نقل خلالها تحية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للحضور من الجانبين المصرى والأمريكي.

واشار إلى حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الإسطول البحرى المصري، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية ، موضحا أن استلام هذه الوحدات يأتي تأكيدًا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واختتمت مراسم الإحتفال بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بجمهورية مصر العربية.