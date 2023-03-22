حكيم أول فنان عربي يعيش تجربة متكاملة داخل عالم الميتافيرس

يسعى حكيم بشكل متواصل لمواكبة التطور العالمي في التكنولوجيا سواء في الموسيقى أو كل وسائل التواصل الحديثة التي تقربه من جمهوره ولذلك قام بهذه الخطوة السباقة من خلال لايفات فيرس وهو أول فيرس عربي متكامل مرخص.

الميتافيرس سيكون الاستخدام الجديد بين البشر

حكيم أكد أنه خلال تنفيذ التجربة الواقعية للفيرس تحمس لها لأنه الجيل الجديد من الميديا والمحتوي الرقمي والتواصل، مضيفًا في بيانٍ صحفي: «أبحث عن المستقبل وهذا بالفعل سيكون الاستخدام الجديد بين البشر ستتمكن الجهات التعليمية من تقديم تجارب عملية افتراضية تخاطب الواقع يصعب القيام بها في العالم الحقيقي، والتسوق في كافة المجالات سيكون أفضل وأكثر إمتاعا لأنك سوف تعاين المنتجات بشكل ثلاثي الأبعاد وتجربة السلع قبل الشراء، وسيتمكن الجمهور من مشاهده نجومهم المفضلين بشكل جديد مختلف».

مشاهدة المواقع السياحية الأثرية داخل الميتافيرس

وأضاف: «أكثر ما لفت اهتمامي هو مشاهدة المواقع السياحية الأثرية داخل الفيرس فلقد شاهدتها بوضعها الحالي وكيف كانت في زمنها الحقيقي، سوف تستفيد الكثير من المجالات من هذا التطور بما فيها المجال الفني والترفيه والأعمال والمعارض والسياحة بالإضافة للحكومات، لذلك كنت حريصا على الإقدام علي هذه الخطوة».